Watzke über Haaland: Wissen nichts Konkretes

Hans-Joachim Watzke hat Stellung zu einem angeblichen Angebot von Manchester City für Erling Haaland in Höhe von insgesamt 355 Millionen Euro bezogen. „Das, was Sie als Fakt nennen, ist ja keine offzielle Summe, die Zahlen standen in einem englischen Boulevardblatt“, so der Geschäftsführer von Borussia Dortmund in der ‚Sport Bild‘. Zu BVB-Berater Matthias Sammer, der gesagt hatte, er habe beim Anblick des City-Angebot ein „Schleudertrauma bekommem“, sagt der 62-Jährige: „Der Begriff Schleudertrauma ist von daher auch eher ein Begriff, mit dem wir das Gerücht lächelnd begleitet haben.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Und weiter: „Wir wissen aktuell weder von Spieler-Seite etwas Konkretes, noch ist irgendjemand auf uns zugekommen. Aber wir wissen, dass wir finanziell nicht mithalten können, falls Manchester City kommt. Wir haben das schon ein paar Mal erlebt: Wir haben Lewandowski 2014 an die Bayern verloren und Aubameyang 2018 an Arsenal.“ Haaland kann den BVB im Sommer aufgrund einer Ausstiegsklausel in Höhe von 75 Millionen Euro verlassen. Aufgrund der hohen Gehaltsforderungen und Beratergebühren sind die Gesamtkosten des Deals jedoch deutlich höher.