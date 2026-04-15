Epischer Bayern-Sieg gegen Real | Note 1 für Olise

Die beiden europäischen Giganten lieferten sich im ersten Durchgang einen Schlagabtausch mit völlig offenem Visier. Entsprechend stand es schon zur Pause 2:3. Bei den Bayern patzte der im Hinspiel überragende Manuel Neuer gleich doppelt, beide Defensivreihen waren überfordert mit der großen Qualität der gegnerischen Offensive.

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Im zweiten Durchgang bot sich ein völlig anderes Bild. Beide Teams waren nun um Kontrolle bemüht: Die Bayern mit, Real ohne den Ball. Gute Torchancen gab es dennoch auf beiden Seiten. Der Knackpunkt dann in der 86. Minute: Der eingewechselte Eduardo Camavinga sah unter großen Protesten der Königlichen gelb-rot. Kurz darauf traf Luis Díaz zum 3:3, Michael Olise besorgte mit Schlusspfiff den Endstand. Im Halbfinale trifft der Deutsche Meister auf Paris St. Germain.

Torfolge

0:1 Güler (1.): Neuer spielt in der ersten Minute Güler den Ball in den Fuß, der aus großer Distanz sofort abzieht und ins leer Tor trifft.

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1:1 Pavlovic (6.): Kimmich schlägt eine Ecke von links ganz nah ans Tor. Keeper Lunin schläft komplett, Pavlovic köpft ein.

1:2 Güler (29.): Güler verwandelt einen Freistoß von halbrechts direkt. Neuer ist am Ball und sieht wieder nicht gut aus.

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2:2 Kane (38.): Die Bayern schließen eine Druckwelle mit dem Ausgleich ab: Upamecano dribbelt beherzt an und bringt den Ball flach in den Strafraum zu Kane. Der nimmt das Leder an und versenkt es trocken ins lange Eck.

2:3 Mbappé (42.): Der FCB bekommt nach einem Ballverlust keinen Zugriff. Über Vini gelang der Ball in den Lauf von Mbappe, der völlig freie Bahn hat, da Upamecano nicht mitgeht. Der Topstürmer trifft trocken.

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3:3 Díaz (89.): Die Bayern spielen sich geduldig in den Strafraum. Diaz spielt auf Musiala, der per Hacke wieder ablegt auf den Kolumbianer, der Maß nimmt. Militao fälscht noch entscheidend ab, der Ball zappelt im Netz.

4:3 Olise (90.+3): Olise kommt auf rechts an den Ball. Statt zur Eckfahne zu gehen und auf Zeit zu spielen, attackiert er per Dribbling Gegenspieler Mendy und schlenzt den Ball herrlich ins lange Eck.

Die Noten für den FC Bayern

Eingewechselt:

46‘ Alphonso Davies (2,5) für Josip Stanisic

61‘ Jamal Musiala (2) für Serge Gnabry