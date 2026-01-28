Schon unterwegs: St. Pauli vor Stürmer-Transfer

Der FC St. Pauli hat am Dienstagabend im Nachholspiel gegen RB Leipzig (1:1) einen Achtungserfolg erzielt. Um im Kampf gegen den Abstieg nichts unversucht zu lassen, legen die Kiezkicker im Endspurt des Wintertransferfensters aber wohl nochmal nach und verstärken die Offensive.

Nach Informationen von ‚Sponichi‘ steht Taichi Hara von Kyoto Sanga kurz vor einem Wechsel zum Kiezklub. Die Verhandlungen um den 26-jährigen Mittelstürmer befinden sich in der Endphase und sind dem Abschluss nah, so die japanische Sporttageszeitung.

Haras Klub hat bereits eine offizielle Mitteilung herausgegeben, in der es heißt, der 1,91 Meter große Torjäger sei auf dem Weg, um Verhandlungen mit einem nicht genannten Verein abzuschließen: „Wir möchten Sie darüber informieren, dass unser Spieler Taichi Hara die Mannschaft am Mittwoch, den 28. Januar, verlassen wird, um die notwendigen Formalitäten und Vorbereitungen für einen Wechsel zu einem ausländischen Verein abzuschließen. Wir werden Haras Zukunft bekanntgeben, sobald eine offizielle Entscheidung gefallen ist.“

In Europa ist Hara kein unbeschriebenes Blatt. Der zweimalige Nationalspieler von Japan stand bereits bei NK Istra in Kroatien, VV St. Truiden in Belgien und Deportivo Alavés in Spanien unter Vertrag. Seit 2023 spielt er wieder in Japan.

Für Kyoto erzielte Hara in der vergangenen Spielzeit zu 34 Ligaeinsätzen, dabei erzielte er fünf Tore und lieferte zehn Assists. Zahlen, die den Rechtsfuß auch ins Rampenlicht für andere Interessenten aus Japan und Europa rückten. Den Zuschlag wird nun aller Voraussicht nach St. Pauli erhalten.