Probleme in der DFB-Elf? Gündogan äußert sich

Ilkay Gündogan betont, dass es in der deutschen Nationalmannschaft keine zwischenmenschlichen Probleme innerhalb des Teams gibt. „Nein, die gibt es nicht“, erklärte der neue Kapitän der DFB-Auswahl auf der heutigen Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Frankreich am morgigen Dienstag (21 Uhr) auf entsprechende Nachfrage. Gleichzeitig gab der 32-Jährige aber zu: „Das Einzige, was vielleicht der Fall ist, ist, dass es Barrieren und Scheu gibt. Dass nicht jeder in der Lage ist, sich so auszuleben, wie er es im privaten Umfeld oder im Verein kann.“

Über die allgemeine Stimmung innerhalb der DFB-Kabine nach der Entlassung von Trainer Hansi Flick sagte Gündogan: „Die Atmosphäre in der Kabine ist momentan ein Mix aus Traurigkeit, Frustration und Enttäuschung. Ich habe das Gefühl, Hansi im Stich gelassen zu haben. Und ich glaube, es geht einigen im Team genauso.“