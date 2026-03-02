BVB und FCB im Duell um Tottenham-Juwel?

Eigentlich hatte sich Borussia Dortmund in den vergangenen Jahren auf Talente aus England spezialisiert und sich eine Art Alleinstellungsmerkmal in der Bundesliga erworben, doch auch der FC Bayern scheint sich mehr auf den britischen Markt fokussieren zu wollen. Laut ‚TeamTalk‘ könnte es zwischen den beiden Bundesliga-Schwergewichten im Sommer zu einem Wettbieten kommen.

Wie das englische Portal berichtet, haben beide Klubs in Archie Gray von Tottenham Hotspur ein lohnendes Ziel für die kommende Saison ausgemacht. Bereits im Sommer 2024 buhlte der BVB um das 19-jährige Toptalent, das damals noch bei Leeds United unter Vertrag stand. Wie dessen CEO kurz darauf bestätigte, waren auch die Münchner am Eigengewächs der Peacocks interessiert.

Tottenham versinkt im Chaos

Beide Klubs waren allerdings erst spät in den Poker eingestiegen und mussten den Spurs den Vortritt lassen, die umgerechnet stattliche 41 Millionen Euro für Gray auf den Tisch legten. Dieser entwickelte sich in London schnell zum Schlüsselspieler, besticht bei in London durch seine Ruhe am Ball und seine Vielseitigkeit. Der U21-Nationalspieler kam neben dem zentralen Mittelfeld bereits auf beiden Schienenpositionen und auf der Sechs zum Einsatz.

An Gray liegt es nicht, dass Tottenham eine Katastrophensaison spielt und sich aktuell in einer prekären Tabellenlage wiederfindet. Der Klub kämpft ernsthaft gegen den Abstieg, liegt nur noch vier Punkte über dem Strich und hat keines seiner letzten zehn Premier League-Spiele gewonnen.

Interessenten hoffen auf Abstieg

Im kommenden Jahr kann der Klub nicht mit internationalem Fußball werben, womöglich geht es sogar im Sommer runter in die Championship. Das ruft neben Bayern und Dortmund auch weitere Topklubs auf den Plan, die eine Chance auf einen Gray-Transfer sehen. Laut ‚TeamTalk‘ hat auch Real Madrid den starken Ballschlepper im Visier. Dazu dürften einige Premier League-Klubs Interesse anmelden.

Dank eines bis 2030 laufenden Vertrags hat Tottenham das Heft des Handelns in der Hand. Ohne Einnahmen aus dem Europapokal könnte die finanzielle Entwicklung den Klub jedoch zu dem einen oder anderen Verkauf drängen. Sollte wirklich am Saisonende der Abstieg stehen, würde Gray wohl nur schwer zu halten sein.