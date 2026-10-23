Aurélien Tchouaméni (26) von Real Madrid hat mit den Gerüchten rund um den Trainingsvorfall mit Teamkollege Federico Valverde (28) aufgeräumt. „Ich möchte eines klarstellen: Es gab keine Schlägerei, wie behauptet wurde“, beschreibt der Franzose im ‚Disney+‘-Podcast ‚The Bridge‘ aus seiner Sicht die Auseinandersetzung in der Kabine im vergangenen Mai.

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Kurz vor dem Clásico ging es Ende der vergangenen Saison heiß her im Real-Training: Tchouaméni geriet mit Valverde aneinander – der Uruguayer erlitt dabei ein Schädel-Hirn-Trauma. Beide Spieler bekamen vom Verein eine 500.000 Euro schwere Geldstrafe aufgebrummt. Rückblickend relativiert Tchouaméni die Ereignisse: „Es gab ein paar Vorfälle in der Umkleidekabine, wie das eben so ist. Kleinere Rangeleien kommen vor. Das einzige Problem ist, dass, wenn man bei Real Madrid ist, die kleinsten Dinge zu einer riesigen Sache aufgebauscht werden und das dann in den Medien absurde Ausmaße annimmt.“