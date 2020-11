RB: „Keine Einigung mit Szoboszlai“

Dominik Szoboszlais Berater Mátyás Esterházy kann einen bevorstehenden Wechsel seines Schützlings zu RB Leipzig nicht bestätigen. Gegenüber dem ungarischen Nachrichtenportal ‚Index‘ stellt der Spieleragent klar: „Dominik Szoboszlai hat keine Einigung mit Leipzig oder einem anderen Verein, außer natürlich seinem derzeitigen Verein Red Bull Salzburg.“

Am gestrigen Mittwoch berichtete die ‚Sport Bild‘, dass Szoboszlais Wechsel nach Leipzig nur noch Formsache ist. Für 20 Millionen Euro plus Boni soll es für den 20-jährigen Außenbahnspieler im Winter in die deutsche Bundesliga gehen. Szoboszlai, zehnfacher ungarischer Nationalspieler, blickt in dieser Saison bereits auf 14 Scorerpunkte (fünf Tore, neun Assists) in 13 Einsätzen zurück.