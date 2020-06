Leipzig mit Henrichs einig

RB Leipzig hat offenbar gute Karten, sich die Dienste von Benjamin Henrichs (23) zu sichern. Nach Informationen von ‚Sky‘ sind sich die Sachsen mit dem Außenverteidiger grundsätzlich über einen Wechsel klar, man habe sich „grob auf einen Vertrag geeinigt“.

RB strebt eine Leihe plus Kaufoption an. Die AS Monaco, bei der Henrichs noch einen Vertrag bis 2023 besitzt, hofft auf 20 Millionen Euro Ablöse – also dieselbe Summe, die der damalige Vizemeister der Ligue 1 im August 2018 an Bayer Leverkusen gezahlt hatte.

Während seiner zwei Jahre in Frankreich bestritt Henrichs 44 Spiele, die seltener als erhofft von Erfolg gekrönt waren. 2019 wurde Monaco 17., entging dem Abstieg nur knapp. In dieser Saison sprang immerhin Platz neun heraus. Mit RB Leipzig lockt nun ein Champions League-Klub.