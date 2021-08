Neuer Klub für Cahill

Gary Cahill wird künftig in Englands zweiter Liga auflaufen. Beim AFC Bournemouth unterschreibt der 35-jährige Innenverteidiger einen Einjahresvertrag. Eine Ablöse wird für den Routinier nicht fertig, da sein Vertrag bei Crystal Palace auslief.

Der 61-fache Nationalspieler wechselte 2019 zu den Eagles, nachdem er den FC Chelsea nach siebenjähriger Vereinszugehörigkeit verlassen hatte. 20 Mal stand Cahill in der vergangenen Saison auf dem Platz.

The wait is over 😅



Welcome to #afcb, @GaryJCahill 🤝 pic.twitter.com/aaZNSNXfMc