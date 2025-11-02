Bundesliga
Wolfsburg muss Wimmer-Ausfall verkraften
Der VfL Wolfsburg muss beim heutigen Heimspiel gegen die TSG Hoffenheim (17:30 Uhr) auf Patrick Wimmer verzichten. Nach Vereinsgaben fällt der österreichische Offensivspieler erkrankt aus.
In der laufenden Saison hält sich der sportliche Einfluss des Rechtsfußes noch in Grenzen, lediglich eine Vorlage konnte er beisteuern. Zwischenzeitlich musste Wimmer mit einem Muskelfaserriss pausieren.
