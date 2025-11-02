Menü Suche
Wolfsburg muss Wimmer-Ausfall verkraften

von Tobias Feldhoff
Patrick Wimmer im Trikot des VfL Wolfsburg @Maxppp

Der VfL Wolfsburg muss beim heutigen Heimspiel gegen die TSG Hoffenheim (17:30 Uhr) auf Patrick Wimmer verzichten. Nach Vereinsgaben fällt der österreichische Offensivspieler erkrankt aus.

VfL Wolfsburg
Patrick Wimmer fällt erkrankt aus.
In der laufenden Saison hält sich der sportliche Einfluss des Rechtsfußes noch in Grenzen, lediglich eine Vorlage konnte er beisteuern. Zwischenzeitlich musste Wimmer mit einem Muskelfaserriss pausieren.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
