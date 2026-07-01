Der Wechsel von Jan Leszczynski (19) zu Borussia Mönchengladbach steht offenbar kurz vor dem Abschluss. Laut einem Bericht der ‚Rheinischen Post‘ wird der Transfer des polnischen Innenverteidiger-Talents „in den nächsten Tagen über die Bühne gehen“.

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An Leszczynskis Noch-Arbeitgeber Legia Warschau fließe eine Sockelablöse von rund drei Millionen Euro, die zukünftig durch Bonuszahlungen noch ansteigen kann. Der polnische U19-Nationalspieler besticht durch gutes Stellungspiel, eine gesunde Zweikampfhärte und ein starkes Aufbauspiel.