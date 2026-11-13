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Premier League

United: Die Details zum Pochettino-Deal

von Fabian Ley - Quelle: The Athletic
Mauricio Pochettino bei einer Medienrunde @Maxppp

Zum bevorstehenden Wechsel von Mauricio Pochettino auf die Trainerbank von Manchester United sickern neue Details durch. Laut ‚The Athletic‘ erhält der Argentinier bei den Red Devils einen Vertrag über zweieinhalb Jahre bis zum Sommer 2029. Die offizielle Ankündigung könnte noch am heutigen Freitag erfolgen.

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Es werde erwartet, dass Pochettino die US-amerikanische Nationalmannschaft über die Länderspielpause führt und dann rechtzeitig zum schweren Premier League-Spiel beim FC Liverpool (22. November, 17:30 Uhr) bei United eintrifft. Der englische Rekordmeister zieht Pochettinos Ausstiegsklausel in Höhe von rund neun Millionen Euro.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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