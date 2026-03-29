Milan tütet Kostic-Deal ein

Der AC Mailand steht vor der Verpflichtung eines waschechten Toptalents. Wie ‚Calciomercato.com‘ berichtet, haben die Rossoneri Andrej Kostic von Partizan Belgrad an Land gezogen. Der Wechsel des 19-jährigen Mittelstürmers nach Italien sei bereits beschlossene Sache, heißt es. Am heutigen Sonntag soll der Medizincheck stattfinden, anschließend stehen die Unterschriften auf der Agenda.

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Schon im Januar hatte Milan versucht, den montenegrinischen Torjäger an Bord zu holen. Eine Einigung mit Partizan blieb jedoch aus. In der Super Liga erzielte der 1,88 Meter große Neuner zehn Tore in 27 Einsätzen. Hinzu kommt ein Treffer aus den Conference League-Qualifikationsspielen. Im Oktober 2025 debütierte Kostic außerdem für die Nationalmannschaft von Montenegro.