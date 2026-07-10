Menü Suche
Kommentar
Premier League

Spekulationen um Mavropanos-Rückkehr

von Daniel del Federico - Quelle: Sky Sports
1 min.
Konstantinos Mavropanos jubelt nach seinem Treffer @Maxppp

Konstantinos Mavropanos könnte in diesem Sommer an alte Wirkungsstätte zurückkehren. Wie ‚Sky Sports‘ berichtet, schätzt der FC Arsenal den 28-Jährigen sehr. Die Gunners haben derzeit allerdings genügend rechtsfüßige Innenverteidiger im Kader, weshalb ein Vorstoß beim Griechen derzeit keine konkrete Überlegung ist. Der Ex-Stuttgarter steht jedoch bei weiteren Klubs aus der Premier League sowie den europäischen Top-Ligen hoch im Kurs.

Unter der Anzeige geht's weiter

Insbesondere in Deutschland gab es zuletzt immer wieder Gerüchte, Mavropanos zurückzuholen. Sowohl Bayer Leverkusen als auch Borussia Dortmund sollen den Abwehrhünen beobachten, der sich eine Rückkehr ins deutsche Oberhaus gut vorstellen kann. Da West Ham United den Gang in die Zweitklassigkeit antreten musste, gilt ein Abschied des Verteidigers als wahrscheinlich. Sein Vertrag bei den Hammers ist noch bis 2028 datiert.

veröffentlicht am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Premier League
West Ham
Arsenal
Konstantinos Mavropanos

Weitere Infos

Premier League Premier League
West Ham Logo West Ham United
Arsenal Logo FC Arsenal
Konstantinos Mavropanos Konstantinos Mavropanos
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert