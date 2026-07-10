Spekulationen um Mavropanos-Rückkehr

Konstantinos Mavropanos könnte in diesem Sommer an alte Wirkungsstätte zurückkehren. Wie ‚Sky Sports‘ berichtet, schätzt der FC Arsenal den 28-Jährigen sehr. Die Gunners haben derzeit allerdings genügend rechtsfüßige Innenverteidiger im Kader, weshalb ein Vorstoß beim Griechen derzeit keine konkrete Überlegung ist. Der Ex-Stuttgarter steht jedoch bei weiteren Klubs aus der Premier League sowie den europäischen Top-Ligen hoch im Kurs.

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Insbesondere in Deutschland gab es zuletzt immer wieder Gerüchte, Mavropanos zurückzuholen. Sowohl Bayer Leverkusen als auch Borussia Dortmund sollen den Abwehrhünen beobachten, der sich eine Rückkehr ins deutsche Oberhaus gut vorstellen kann. Da West Ham United den Gang in die Zweitklassigkeit antreten musste, gilt ein Abschied des Verteidigers als wahrscheinlich. Sein Vertrag bei den Hammers ist noch bis 2028 datiert.