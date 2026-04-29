Bayerns Joker im Eichhorn-Rennen

Kennet Eichhorn überlegt sich seinen nächsten Schritt sehr gut. Laut einem Bericht der ‚Sport Bild‘ befasst sich der 16-Jährige vor allem mit der Spielweise der interessierten Klubs. Matchen seine Stärken mit den Anforderungen, die dort an ihn gestellt werden? Kommt er in den nächsten Monaten auf ausreichend Spielpraxis?

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Weil Eichhorn keine Rückleihe zu Hertha BSC plant, ist natürlich vor allem die Frage nach den Spielminuten, die er beim FC Bayern erhalten würde, entscheidend. Die Konkurrenz an der Säbener Straße ist traditionell riesig, dennoch wäre ein Wechsel zum deutschen Rekordmeister natürlich sehr prestigeträchtig.

Bayern hat einen Joker

Die Bayern haben derweil ein Ass im Ärmel, das zumindest die Bereitschaft der Hertha zu einem Deal nochmal deutlich steigern könnte. Dem ‚Berliner Kurier‘ zufolge „bahnt sich ein Tauschgeschäft an“: Der FC Bayern bekommt Eichhorn und legt die bisherige Leihgabe Maurice Krattenmacher (20) obendrauf.

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Allerdings beinhaltet Eichhorns Vertrag ohnehin eine Ausstiegsklausel in kolportierter Höhe von zehn bis zwölf Millionen Euro, sodass die Berliner auch entsprechende Angebote anderer Klubs wie Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen oder RB Leipzig akzeptieren müssten, sollte Eichhorn sich für diesen Schritt entscheiden.

Die Verhandlungen um Krattenmacher, der vertraglich noch bis 2028 an den FC Bayern gebunden ist, laufen jedenfalls schon. Das bestätigt Hertha-Geschäftsführer Peter Görlich: „Wir sind wegen Kratti in Gesprächen mit Bayern, vielleicht geht da irgendetwas.“ Ob beide Transfers am Ende miteinander verknüpft sein werden, muss man allerdings abwarten.