Eintracht droht Doppel-Abgang: Erfüllt sich Collins’ Traum?

Dass Nathaniel Brown Eintracht Frankfurt im Sommer verlässt, gilt als wahrscheinlich. Die Verantwortlichen um Sportvorstand Markus Krösche möchten den 22-Jährigen zum teuersten Linksverteidiger der Welt machen – dafür wären 66 Millionen Euro fällig. Neben Brown, der vom FC Barcelona sowie zahlreichen Premier League-Topklubs umgarnt wird, könnte auch Nnamdi Collins die Bankenmetropole im Sommer verlassen.

Einem Bericht von ‚Teamtalk‘ zufolge beobachten nämlich auch den deutschen U21-Nationalspieler hochkarätige Interessenten. Der FC Arsenal, der FC Liverpool und Manchester City sind die namhaftesten Bewerber. Darüber hinaus sollen sich auch Newcastle United, Brighton & Hove Albion sowie der FC Brentford nach Collins erkundigt haben.

Die genannten Vereine seien vom einzigartigen Profil des 22-Jährigen aus Physis und Geschwindigkeit beeindruckt. Zudem macht ihn seine Vielfältigkeit – er kann sowohl im Zentrum als auch rechts verteidigen – für genannte Klubs attraktiv. In Frankfurt steht der ehemalige Dortmunder noch bis 2030 unter Vertrag.

Erfüllt sich der Traum?

Nicht ausgeschlossen, dass die Vereine von der Insel im Sommer einen Vorstoß wagen. Collins selbst würde dieses Szenario wohl begrüßen. „Ich finde die Premier League einfach auch super, speziell den FC Liverpool. Man sollte sich immer hohe Ziele setzen, dafür haben wir alle mit dem Fußball angefangen“, sagte der gebürtige Düsseldorfer im September des vergangenen Jahres. Womöglich erfüllt sich dieser Traum ja schon in naher Zukunft.