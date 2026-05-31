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Offiziell Weltmeisterschaft

Algerien mit Bundesliga-Quartett zur WM

von David Hamza
Man of the Match Ibrahim Maza @Maxppp

Der algerische Fußballverband hat seinen WM-Kader veröffentlicht. Im Aufgebot stehen mit Ibrahim Maza (20/Bayer Leverkusen), Farès Chaïbi (23/Eintracht Frankfurt), Mohamed Amoura (26/VfL Wolfsburg) und Ramy Bensebaini (31/Borussia Dortmund) auch vier Bundesligaprofis.

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Die Mannschaft von Trainer Vladimir Petkovic bekommt es in Gruppe J mit Argentinien, Jordanien und Österreich zu tun.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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