Weltmeisterschaft
Algerien mit Bundesliga-Quartett zur WM
@Maxppp
Der algerische Fußballverband hat seinen WM-Kader veröffentlicht. Im Aufgebot stehen mit Ibrahim Maza (20/Bayer Leverkusen), Farès Chaïbi (23/Eintracht Frankfurt), Mohamed Amoura (26/VfL Wolfsburg) und Ramy Bensebaini (31/Borussia Dortmund) auch vier Bundesligaprofis.
Unter der Anzeige geht's weiter
قائمة الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش المعنية بكأس العالم 2026#LesVerts⭐️⭐️ | #123VivaLAlgérie 🇩🇿| #WorldCup2026 pic.twitter.com/PTVECAQRlT— Équipe d'Algérie de football (@LesVerts) May 31, 2026
Die Mannschaft von Trainer Vladimir Petkovic bekommt es in Gruppe J mit Argentinien, Jordanien und Österreich zu tun.
Unter der Anzeige geht's weiter
Videos & Highlights
Meistgelesen
Erkunden