Bayern-Kandidat Konaté kündigt Entscheidung an

Ibrahima Konaté hat sich zu den Gerüchten um seine Zukunft geäußert und eine baldige Entscheidung angekündigt. „Ich habe in letzter Zeit viel in der Presse darüber gelesen, dass Liverpool mir kürzlich ein neues Angebot unterbreitet hat. Ich weiß nicht, woher das kommt. Meine Berater führen weiterhin Gespräche mit Liverpool. Ich hoffe, dass meine Entscheidung sehr bald getroffen wird, damit ich sie bekanntgeben kann“, sagte der Franzose auf der Pressekonferenz vor dem WM-Qualifikationsspiel in Aserbaidschan (Sonntag, 18 Uhr).

Konatés Vertrag bei den Reds läuft am Saisonende aus. Wie es für den 26-Jährigen weitergeht, ist derzeit offen. Bei Real Madrid steht der Innenverteidiger schon seit Monaten auf dem Zettel. Der FC Bayern hat ihn als mögliche Alternative zu Dayot Upamecano (27) ins Auge gefasst, sollte dieser den deutschen Rekordmeister ablösefrei verlassen. Einem Bericht zufolge hat Liverpool Konaté ein Ultimatum auferlegt: Entweder der Rechtsfuß unterschreibt ein neues Arbeitspapier, oder er verlässt den Verein bereits im Winter.