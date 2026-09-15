Schnelle Tedesco-Trennung?

Domenico Tedesco könnte seinen Job beim FC Bologna schnell wieder verlieren. Wie FT erfuhr, stellen die Klubverantwortlichen die Zukunft des 41-jährigen Übungsleiters ernsthaft infrage. Im Hintergrund wurden bereits zwei mögliche Nachfolgekandidaten geprüft.

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Eine finale Entscheidung hat Bologna zwar noch nicht getroffen, diese fällt aber unter Umständen nach dem kommenden Ligaspiel am Samstag (15 Uhr) gegen den FC Turin. Nach einem Punkt aus den ersten vier Saisonspielen belegt das Tedesco-Team den 16. Tabellenplatz. Der Ex-Schalke-Coach hatte die Italiener erst in diesem Sommer übernommen.