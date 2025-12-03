Der FC Augsburg und Eintracht Frankfurt sind dem Vernehmen nach mittlerweile aus dem Werben um Niclas Füllkrug ausgestiegen. Die TSG Hoffenheim und der VfB Stuttgart befinden sich in der Beobachter-Rolle. Immer konkreter wird derweil die Spur zum VfL Wolfsburg.

Schon vor Wochen klopften die Wölfe einen Winter-Transfer des 32-Jährigen ab. Mittlerweile ergibt der Deal immer mehr Sinn für den Bundesligisten. Und das sieht offenbar auch Füllkrug selbst so. Wie der ‚kicker‘ berichtet, hat der deutsche Nationalspieler seine grundsätzliche Bereitschaft für einen Wechsel in die Autostadt signalisiert. Füllkrugs Auswahlmöglichkeiten sollen ohnehin nicht riesig sein.

Im Raum steht eine Leihe mit Kaufoption. West Ham United, so haben es die Engländer längst signalisiert, wird die Freigabe im Winter bei annehmbaren Parametern erteilen. In der laufenden Saison blieb Füllkrug bei seinen neun Pflichtspieleinsätzen torlos. 2024 war er für 27 Millionen Euro von Borussia Dortmund nach London gewechselt.