Tuchel mit scharfer Kritik

Auf der heutigen Pressekonferenz ging Thomas Tuchel hart mit der Nationalmannschaft von England ins Gericht. Der Trainer der Three Lions nahm Stellung zu den gravierenden Defensivproblemen im Spiel gegen Spanien (2:3): „Wir haben individuelle Fehler gemacht, wenn wir den Ball hatten, insbesondere im Spielaufbau in der Tiefe. Das dürfen wir nicht wiederholen.“

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Dann führte der 53-jährige Coach weiter aus: „Gerade auf diesem Niveau. Wir müssen diese Dinge verbessern. Seltsamerweise waren wir, wenn wir im Ballbesitz waren, unsere größte Gefahr für uns selbst.“ Klammere man die individuellen Fehler aus, sei Tuchel mit seinem Team aber was die „Struktur angeht“, zufrieden gewesen. Deshalb sehe er „noch keinen Grund zur Besorgnis“.