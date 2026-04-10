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Lewandowski bietet sich an

von Dominik Sandler - Quelle: Gazzetta dello Sport
Robert Lewandowski strahlt @Maxppp

Die Spur nach Italien wird bei Robert Lewandowski immer heißer. Laut der ‚Gazzetta dello Sport‘ hat sich der Pole inzwischen dem ohnehin interessierten AC Mailand aktiv angeboten. Dort wird im Sturmzentrum ein Platz frei, da die Rossoneri die Kaufoption bei Niclas Füllkrug (33/West Ham United) verstreichen lassen.

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Ob sich Milan tatsächlich mit dem 37-Jährigen einigen kann, ist noch nicht klar. Zuletzt hatte auch Juventus Turin die Bemühungen intensiviert. Lewandowskis Vertrag beim FC Barcelona läuft aus, die Katalanen würden gerne noch um eine Saison verlängern. Ende April will sich der ehemalige Dortmunder und Münchner entscheiden.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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