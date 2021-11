Real: Anzeichen für Kroos-Verbleib

Toni Kroos deutet eine mögliche Vertragsverlängerung bei Real Madrid an. „Ich freue mich sehr darauf, dort zu spielen, und ich hoffe, dass ich einige Jahre lang im neuen Stadion spielen kann“, sagt der 31-Jährige in einem vereinseigenen Interview, in dem er auf das neue Santiago Bernabéu angesprochen wurde.

Unter der Anzeige geht's weiter

Während der Stadionumbau den Planungen zufolge bis Ende 2022 andauern wird, läuft das Arbeitspapier des Mittelfeldstrategen bei den Königlichen im folgenden Sommer 2023 aus. Erst vor wenigen Tagen erklärte dessen Berater Volker Struth, dass er nicht an einen Abschied von Kroos aus Madrid glaubt.