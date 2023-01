Conte: Fragezeichen hinter Spurs-Zukunft

Antonio Contes Zukunft bei Tottenham Hotspur wird immer ungewisser. Wie die ‚Daily Mail‘ berichtet, ist ein Verbleib des Italieners über den Sommer hinaus nach aktuellem Stand sehr fraglich. Zwar besitzen die Londoner die Option, den auslaufenden Vertrag des 53-Jährigen zu verlängern, zögern damit aber noch. Grund dafür ist die schlechte Form der Spurs, die nur drei ihrer vergangenen neun Ligaspiele gewinnen konnten. Am Sonntag unterlag Tottenham dem FC Arsenal im London-Derby mit 0:2.

Eine vorzeitige Verlängerung unter den aktuellen Umständen sei daher nicht im Sinne der Tottenham-Verantwortlichen. Aktuell belegen die Spurs mit 33 Punkten Platz fünf in der Premier League. Der Rückstand auf die Champions League-Plätze beträgt fünf Punkte. Auch für Conte stehen die jüngsten Leistungen konträr zu den Ambitionen des Trainers, der mit den Londonern um Titel mitspielen will. Sollte der Negativtrend also anhalten, werden sich die Wege am Saisonende trennen.

