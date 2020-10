Pipi: Reals neuer Kubo

Im Training von Real Madrid ist seit kurzem ein neues unbekanntes Gesicht zu sehen: Takuhiro Nakai, auch genannt Pipi, trainierte am gestrigen Montag zum ersten Mal bei der ersten Mannschaft der Königlichen mit. Der zentrale Mittelfeldspieler spielt bereits seit dem neunten Lebensjahr in Madrid, offenbar erkannte Real früh das Potenzial des heute 16-Jährigen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Nächstes Japan-Juwel

Die Parallelen zu Kubo liegen auf der Hand. Der 19-jährige Flügelspieler spielt nach seiner starken Saison beim RCD Mallorca nun für ein Jahr beim FC Villarreal, soll sich dort weiterentwickeln und ist im Anschluss für die erste Mannschaft der Königlichen eingeplant.

In der kommenden Spielzeit wird Kubo dann vermutlich auf seinen Landsmann treffen. Aller Voraussicht nach spielen dann zwei hochtalentierte japanische Youngsters in den Reihen der Blancos.

Spielstil

Pipi besticht ähnlich wie Kubo durch seine Reaktionsschnelligkeit und Wendigkeit. Der 1,78-Meter-Mann hat eine starke Ballkontrolle und ist kaum vom Spielgerät zu trennen – selbst unter hohem Druck schafft es Pipi immer wieder, sich zu befreien. Physisch hat der 16-Jährige noch Luft nach oben – was bei seinem Alter jedoch nicht verwunderlich ist.

Pipi soll behutsam an die erste Elf der Merengues herangeführt werden und ist zunächst für die U19 eingeplant. Auch Castilla-Trainer Raúl González hat bereits ein Auge auf Pipi geworfen, gut möglich also, dass er schon in dieser Spielzeit für die zweite Mannschaft der Madrilenen auflaufen wird. Zweifellos hat Pipi viel Potenzial: An ihm könnte der spanische Rekordmeister in Zukunft noch viel Freude haben.