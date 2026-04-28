Werder bedient sich bei Hertha

Der SV Werder Bremen schnappt sich Abwehrtalent Egor Greber. Der 19-Jährige wechselt im Sommer aus der U19 von Hertha BSC zu den Grün-Weißen. An der Weser ist der Innenverteidiger zunächst für die U23 eingeplant.

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Marc Dommer, Sportlicher Leiter in Werders Leistungszentrum, sagt über den Neuzugang: „Egor Greber ist ein technisch versierter Linksfuß, der als Innenverteidiger im Aufbauspiel mit Übersicht und Passstärke besticht. Wir freuen uns, Egor als talentierten Defensivspieler mit großem Potenzial auf seinem Weg in den Herrenfußball begleiten und fördern zu dürfen.“