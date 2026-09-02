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Premier League

Richarlison mit neuem Klub einig

von Daniel del Federico - Quelle: Yagiz Sabuncuoglu
Richarlison @Maxppp

Richarlison zieht es in die Süper Lig. Wie Yagiz Sabuncuoglu berichtet, ist sich der 29-jährige Angreifer mit Trabzonspor über einen Transfer einig. Der Brasilianer will Tottenham Hotspur in diesem Sommer noch verlassen und drängt auf einen Wechsel zum türkischen Erstligisten.

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Trabzonspor hat bereits ein offizielles Angebot bei den Spurs hinterlegt, eine Antwort der Londoner steht aktuell noch aus. Richarlison, dessen Vertrag in England noch bis 2027 läuft, stand beim jüngsten Premier League-Spiel gegen Newcastle United (0:2) schon nicht mehr im Kader.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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