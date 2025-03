„Bin glücklich“: Kann Schalke Sylla halten?

Der umworbene Moussa Sylla könnte dem FC Schalke 04 auch über die Saison hinaus erhalten bleiben. Nach dem wilden 3:3 gegen Greuther Fürth sagte er am Samstag gegenüber ‚Sky‘: „Ich habe einen Vertrag bei Schalke. Ich muss weiter hart für die Mannschaft und dem Verein arbeiten. Schalke ist ein großer Verein und ich will ihm helfen. Ich habe einen langen Vertrag, ich bin glücklich hier.“ Immer wieder wird über einen Abgang des 25-Jährigen spekuliert, da er den Knappen viel Geld in die klammen Kassen spülen könnte.

Die Schalker erhoffen sich rund zehn Millionen Euro für den Angreifer, der im Sommer für 2,5 Millionen vom Pau FC gekommen war und nach 20 Zweitligaspielen bei 14 Treffern und einer Vorlage steht. Die Königsblauen rechnen zum Ende der Saison zwar mit einem Abgang, Sylla kann sich aber auch einen Verbleib „definitiv“ vorstellen. Sein Vertrag auf Schalke läuft noch bis 2028.