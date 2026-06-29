Verrückt: 30 Millionen für Alexsandro

Ipswich Town wagt einen Vorstoß bei Alexsandro (26). Der Premier League-Vertreter gehört laut Fabrizio Romano zu den Klubs, die sich sehr für den Innenverteidiger vom OSC Lille interessieren. Es soll sogar schon Kontakt zwischen den Vereinen geben.

Unter der Anzeige geht's weiter

Verrückt: Im Gespräch ist eine Ablöse über 30 Millionen Euro. Damit würde der Brasilianer (fünf Länderspiele) zum Rekordeinkauf des englischen Aufsteigers avancieren. Und das, obwohl Alexsandro in der abgelaufenen Rückrunde fast ausschließlich auf der Bank saß.