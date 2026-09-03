Jamal Musiala (23)

Zweimal binnen weniger Tage erlitt der deutsche Nationalspieler während Testspielen Absence-Anfälle. Seitdem wird die Medikation bei Musiala erneut umgestellt – und der 23-Jährige muss seither auf Pflichtspiele verzichten.

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Den Plan dahinter erklärte Max Eberl gestern Abend in der ARD. „Bei Jamal ist es so, dass wir nach den letzten beiden Vorfällen so eine gewisse Anfallsarmut versuchen zu schaffen. Ich glaube, dass es ganz weggeht, das ist der große Wunsch, das ist aber schwierig. Erst mal diese Anfallsarmut – und wenn die da ist, dann kann er auch wieder bei uns auf dem Platz stehen.“

Am Samstag (18:30 Uhr) steht für die Bayern der zweite Bundesligaspieltag an. Ob Musiala bei Schalke 04 wieder dabei sein kann? „Vielleicht. Aber ich möchte dem Jungen nicht noch mehr Druck machen. Es geht ihm gut, es geht ihm besser. Wenn es so weitergeht, wird es nicht mehr lange dauern“, sagt Trainer Vincent Kompany bei Sky. Klar ist: Musiala ist fit, trainiert schon wieder mit der Mannschaft.

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Harry Kane (32)

Zwei Treffer trug Europas erfolgreichster Torjäger der Vorsaison zum gestrigen Bayern-Sieg bei. Am Saisonende läuft sein Vertrag aus. Knackpunkt für eine Verlängerung soll die Laufzeit sein. Bayern will bis 2029 verlängern, Kane lieber bis 2030. Wird das klappen?

Eberl: „Formsache ist natürlich relativ. Die Gespräche müssen geführt werden, wie die Spiele auch gespielt werden müssen, das ist klar. Was man sagen kann: Beide wollen und dann sollte es auch funktionieren. Ob es leicht wird, das weiß ich nicht, aber wir sind nach wie vor guter Dinge.“