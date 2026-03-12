Menü Suche
UEFA Champions League

Entscheidung um Olise & Kimmich gefallen

von Dominik Sandler - Quelle: L'Équipe
Michael Olise und Joshua Kimmich beim Freistoß @Maxppp
Atalanta 1-6 FC Bayern

Der FC Bayern kann aufatmen. Die ‚L’Équipe‘ berichtet, dass Joshua Kimmich und Michael Olise nicht von der UEFA sanktioniert werden. Nachdem sich beide Spieler beim 6:1 gegen Atalanta Bergamo in der Schlussphase eine Gelbe Karte eingefangen hatten und im Rückspiel fehlen, hatte es bei der UEFA Überlegungen gegeben, ein Disziplinarverfahren einzuleiten.

Kimmich und Olise wurde unterstellt, absichtlich den Gelben Karton provoziert zu haben. Letztlich konnte das den Bayern-Spielern aber nicht nachgewiesen werden. Bei einem möglichen Viertelfinale gegen Real Madrid oder Manchester City wären die Leistungsträger also wieder spielberechtigt.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
