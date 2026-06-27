BVB informiert: Konkreter Bundesliga-Vorstoß bei Campbell

Die SV Elversberg will sich offenbar mit Cole Campbell verstärken. Nach Informationen von ‚Sky‘ prüft der Bundesliga-Aufsteiger derzeit die Verpflichtung des 20-jährigen Flügelspielers. Borussia Dortmund sei über das Interesse informiert, die Gespräche zwischen den Klubs sind in vollem Gange.

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Bevorzugt wird von den Saarländern laut ‚Sky‘ ein fester Transfer. Kommt ein solcher nicht zustande, käme alternativ auch ein Leihgeschäft infrage. Neben Elversberg streckt unter anderem auch Celtic Glasgow die Fühler nach Campbell aus.

In Dortmund plant man, den vertraglich bis 2028 gebundenen Linksfuß nach der enttäuschend verlaufenen Leihe zur TSG Hoffenheim zeitnah zu verkaufen. In dem Zuge wollen sich die Schwarz-Gelben laut den ‚Ruhr Nachrichten‘ eine Rückkaufoption oder Weiterverkaufsbeteiligung sichern.