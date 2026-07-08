Menü Suche
Kommentar
Bundesliga

Nächster Vorstoß bei Theate

von Julian Jasch - Quelle: Sport Bild
Arthur Theate im SGE-Trikot @Maxppp

Arthur Theate (26) ruft einen weiteren Premier League-Vertreter auf den Plan. Laut der ‚Sport Bild‘ beschäftigt sich Crystal Palace mit dem wechselwilligen Abwehrspieler von Eintracht Frankfurt. Die Adler sollen 20 bis 25 Millionen Euro für den belgischen WM-Fahrer aufrufen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Neben Palace strecken unter anderem auch Nottingham Forest, der AFC Bournemouth und der FC Bologna die Fühler nach Theate aus, der am Main noch bis 2029 unter Vertrag steht. In der vergangenen Spielzeit stand der Linksfuß 33 Mal für die Eintracht auf dem Rasen, konnte dabei aber nicht an die guten Leistungen aus dem Vorjahr anknüpfen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Premier League
Palace
Frankfurt
Arthur Theate

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Premier League Premier League
Palace Logo Crystal Palace
Frankfurt Logo Eintracht Frankfurt
Arthur Theate Arthur Theate
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert