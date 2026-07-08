Nächster Vorstoß bei Theate

Arthur Theate (26) ruft einen weiteren Premier League-Vertreter auf den Plan. Laut der ‚Sport Bild‘ beschäftigt sich Crystal Palace mit dem wechselwilligen Abwehrspieler von Eintracht Frankfurt. Die Adler sollen 20 bis 25 Millionen Euro für den belgischen WM-Fahrer aufrufen.

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Neben Palace strecken unter anderem auch Nottingham Forest, der AFC Bournemouth und der FC Bologna die Fühler nach Theate aus, der am Main noch bis 2029 unter Vertrag steht. In der vergangenen Spielzeit stand der Linksfuß 33 Mal für die Eintracht auf dem Rasen, konnte dabei aber nicht an die guten Leistungen aus dem Vorjahr anknüpfen.