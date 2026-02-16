McKennie setzt Juve Pistole auf die Brust

Der Ex-Schalker Weston McKennie sieht seine Zukunft weiter bei Juventus Turin, stellt allerdings für eine Vertragsverlängerung enorme Forderungen an den Serie A-Klub. Wie die ‚Gazzetta dello Sport‘ berichtet, verlangt der Berater des 27-Jährigen in den Verhandlungen eine Verdopplung des bisherigen Gehalts des zentralen Mittelfeldspielers. Aktuell liegt dieses bei etwa 2,5 bis drei Millionen Euro pro Jahr.

Juve will mit dem US-Amerikaner weiterarbeiten, der auch in dieser Saison zu den absoluten Stammspielern unter Coach Luciano Spalletti gehört und bisher in 34 von 35 Pflichtspielen auf dem Feld stand. Der Klub ist zu einer Gehaltserhöhung bereit, trotzdem gibt es zwischen der Forderung des Spielers und der Summe, die sich der Klub vorstellt, eine große Diskrepanz. Juve läuft jedoch die Zeit davon, McKennies Kontrakt läuft am Saisonende aus. Mehrere europäische Topklubs haben den 62-fachen Nationalspieler auf dem Zettel, dazu gehört auch Ligakonkurrent Inter Mailand.