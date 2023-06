FC Bayern: Noch sechs Neue?

Raphaël Guerreiro (29/BVB)

Der Transfer des portugiesischen Nationalspielers ist durch. Noch in dieser Woche soll die Verkündung seitens des FC Bayern erfolgen. Guerreiro, einsetzbar auf der linken Seite und in der Mittelfeldzentrale, kommt nach sieben Jahren in Dortmund ablösefrei nach München, wo er einen Dreijahresvertrag unterschreibt.

Kyle Walker (33/ManCity)

Fortgeschritten sind auch die Gespräche mit Rechtsverteidiger Walker, fix ist der Deal aber längst nicht. Auch Manchester City kämpft um den englischen Nationalspieler, würde den 2024 auslaufenden Vertrag gerne verlängern. Für einen Transfer zu Bayern stehen 20 bis 30 Millionen Euro im Raum. Eine Alternative soll César Azpilicueta (33/FC Chelsea) sein, der wie Walker auch als Teil einer Dreierkette agieren kann. Ausgang offen.

Zwei neue Innenverteidiger

Lucas Hernández will zu Paris St. Germain wechseln, Benjamin Pavard seinen 2024 auslaufenden Vertrag ebenfalls nicht verlängern. Ersatz hat Bayern schon am Haken: Aus Neapel soll Min-jae Kim kommen. Die Einigung mit dem 26-jährigen Innenverteidiger steht kurz bevor, Kim kann per Ausstiegsklausel für 47 Millionen Euro verpflichtet werden.

Zusätzlich zum Rechtsfuß könnte ein Innenverteidiger mit starkem linken Fuß kommen. Im Visier der Münchner befinden sich Pau Torres (26/FC Villarreal) und Micky van de Ven (22/VfL Wolfsburg). Der Spanier soll 35 Millionen Euro kosten, für den Niederländer wären wohl 30 Millionen fällig.

Sechser-Suche

Auch im defensiven Mittelfeld würde der Rekordmeister gerne nachlegen. Spuren zu Declan Rice (24/West Ham United), Moisés Caicedo (21/Brighton & Hove Albion) und Sofyan Amrabat (26/AC Florenz) sind inzwischen wieder kalt. Gerüchte kursieren weiter um Ex-Münchner Pierre-Emile Höjbjerg (27/Tottenham Hotspur). Noch ist nicht abzusehen, wie die Planstelle auf der Sechs gelöst wird.

Der Königstransfer

Ganz oben auf der Liste steht ein neuer Neuner. Auch die 100-Millionen-Marke würde man sprengen, sofern der ideale Kandidat gefunden wird. Die bekannten Kandidaten sind: Harry Kane (29/Tottenham), Victor Osimhen (24/Neapel), Randal Kolo Muani (24/Frankfurt), Dusan Vlahovic (23/Juve), Gonçalo Ramos (21/Benfica) und Rasmus Höjlund (20/Bergamo). Einen klaren Favoriten gibt es dieser Tage nicht.