Neuzugang-Flut in Schalkes Startelf

Der FC Schalke 04 setzt gleich volles Vertrauen in seine Winterneuzugänge. Wie aus der offiziellen Aufstellung der Königsblauen für die Zweitligapartie am heutigen Sonntag bei Holstein Kiel (13:30 Uhr) hervorgeht, stehen gleich vier Zugänge in der Startelf.

Dabei handelt es sich um Moussa Ndiaye (23), Dejan Ljubicic (28) und Edin Dzeko (39) – die schon beim jüngsten 2:2 gegen Dynamo Dresden begannen – sowie Startelf-Debütant Adil Aouchiche (23), der vor einer Woche noch einen überzeugenden Joker-Auftritt hingelegt hatte.