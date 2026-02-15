Menü Suche
Neuzugang-Flut in Schalkes Startelf

von Lukas Hörster
1 min.
Edin Dzeko und Miron Muslic nach dem Abpfiff @Maxppp
Holstein 1-2 Schalke 04

Der FC Schalke 04 setzt gleich volles Vertrauen in seine Winterneuzugänge. Wie aus der offiziellen Aufstellung der Königsblauen für die Zweitligapartie am heutigen Sonntag bei Holstein Kiel (13:30 Uhr) hervorgeht, stehen gleich vier Zugänge in der Startelf.

Unsere Start-1⃣1⃣ für das Duell gegen @Holstein_Kiel
Dabei handelt es sich um Moussa Ndiaye (23), Dejan Ljubicic (28) und Edin Dzeko (39) – die schon beim jüngsten 2:2 gegen Dynamo Dresden begannen – sowie Startelf-Debütant Adil Aouchiche (23), der vor einer Woche noch einen überzeugenden Joker-Auftritt hingelegt hatte.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
