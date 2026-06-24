Tottenham Hotspur holt sich viel Erfahrung für das Tor. Vom FC Burnley wechselt Martin Dubravka in den Norden Londons. Da der Vertrag des 37-Jährigen ausläuft, wird keine Ablöse fällig.

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We are delighted to announce the signing of Martin Dubravka ✍️



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Der Slowake war in Burnley in der abgelaufenen Saison Stammtorhüter, konnte den Abstieg aber nicht verhindern. Bei den Spurs ist Dubravka eher in der Rolle des Ersatzkeepers eingeplant. Guglielmo Vicario (29) wird Tottenham zwar voraussichtlich verlassen, im Saisonfinale hatte sich aber auch Antonin Kinsky (23) als wettbewerbsfähig erwiesen.