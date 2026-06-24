Menü Suche
Kommentar
Offiziell Premier League

Spurs holen Dubravka

von Dominik Sandler - Quelle: tottenhamhotspur.com
1 min.
Martin Dubravka im Trikot des FC Burnley @Maxppp

Tottenham Hotspur holt sich viel Erfahrung für das Tor. Vom FC Burnley wechselt Martin Dubravka in den Norden Londons. Da der Vertrag des 37-Jährigen ausläuft, wird keine Ablöse fällig.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der Slowake war in Burnley in der abgelaufenen Saison Stammtorhüter, konnte den Abstieg aber nicht verhindern. Bei den Spurs ist Dubravka eher in der Rolle des Ersatzkeepers eingeplant. Guglielmo Vicario (29) wird Tottenham zwar voraussichtlich verlassen, im Saisonfinale hatte sich aber auch Antonin Kinsky (23) als wettbewerbsfähig erwiesen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Premier League
Spurs
Burnley
Martin Dúbravka

Weitere Infos

Premier League Premier League
Spurs Logo Tottenham Hotspur
Burnley Logo FC Burnley
Martin Dúbravka Martin Dúbravka
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert