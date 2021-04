Kiel bindet van den Bergh

Johannes van den Bergh wird auch in der kommenden Saison für Holstein Kiel spielen. Wie der Zweitliga-Klub verkündet, hat der 34-Jährige seinen Vertrag bis 2022 verlängert. Das bisherige Arbeitspapier des Außenverteidiger-Routiniers wäre Ende Juni ausgelaufen. „Ich fühle mich in der Stadt, dem Klub und der gesamten Region mehr als wohl und freue mich auf die kommenden Aufgaben“, so van den Bergh.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der Linksfuß hatte 2017 in Kiel angeheuert und stand seitdem in 111 Pflichtspielen für die Störche auf dem Platz. Ein Tor gelang ihm dabei nicht, dafür aber 13 Vorlagen. „Johannes van den Bergh hat in den letzten vier Jahren eine wichtige Rolle in der Mannschaft der KSV eingenommen und hat bewiesen, wie wichtig er mit seiner fußballerischen Qualität und Erfahrung für die Gruppe ist“, erklärt Geschäftsführer Sport Uwe Stöver.