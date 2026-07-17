Der 1. FC Nürnberg muss sich wegen der Verpflichtung von Rajmund Toth (22) vom ungarischen Meister ETO FC weiter gedulden. Wie die ‚Bild‘ berichtet, hat sich Sportchef Joti Chatzialexiou am Dienstag beim Champions League-Qualifikationsspiel von ETO mit Islands Meister Víkingur Reykjavík (2:2) mit Verantwortlichen des ungarischen Klubs getroffen, um den Transfer endlich einzutüten. Dieser zieht sich bereits seit Wochen, obwohl sich alle Parteien einig sind.

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Toths Klub besteht jedoch darauf, den Spieler erst ziehen zu lassen, wenn die Europapokal-Qualifikation durch ist. Da ETO das Hinspiel mit 0:1 verloren hat, sind die Ungarn ausgeschieden und treten stattdessen demnächst in der Conference League-Qualifikation an. Diese umfasst noch bis zu drei weitere Runden und könnte somit bis Ende August andauern. Der FCN muss also weiter auf seinen geplanten Königstransfer warten, der 1,5 Millionen Euro Ablöse kosten soll. Bröndby IF bietet auch um Toth mit, der Nationalspieler zieht laut ‚Bild‘ jedoch den Club vor.