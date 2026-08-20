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Bundesliga

Zehner-Juwel zum FC Bayern?

von Julian Jasch - Quelle: Bertrand Queneutte
3 min.
Auf dem Bayern-Campus werden die hauseigenen Talente ausgebildet @Maxppp

Der FC Bayern gehört anscheinend zu den Vereinen, die es auf den erst 16-jährigen Soyan Ameur abgesehen haben. ‚Radio France‘-Journalist Bertrand Queneutte zufolge sind die Münchner genauso wie andere europäische Vereine am Spielmacher interessiert, der aktuell für die U19 des HSC Montpellier aufläuft.

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Ameur ist französischer U16-Nationalspieler. Beim diesjährigen in Japan ausgetragenen International Dream Cup soll er einige Vereine auf den Plan gerufen haben, auch aus der Premier League. Bleibt abzuwarten, ob das Juwel am Münchner Campus landet. FCB-Cheftrainer Vincent Kompany hat bereits häufiger ein glückliches Händchen im Umgang mit der Jugend bewiesen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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