Bei Werder Bremen gibt es positive Neuigkeiten zu vermelden. Die Grün-Weißen teilen mit, dass Eren Dinkci (24) nach seinem Trainingsabbruch am Dienstag heute schon wieder mit dem Team auf dem Rasen stand und trainieren konnte.

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Bei der gestrigen Einheit hatte sich Dinkci am Knie verletzt und sogar mit einem Golfcart zurück zur Kabine gefahren werden müssen. Nun ist klar, dass keine schwerwiegende Verletzung vorliegt und der schnelle Offensivspieler wieder zur Verfügung steht.