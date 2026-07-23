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Chelsea tütet ungewöhnlichen Teenager-Deal ein

von Dominik Schneider - Quelle: Tom Bogert
3 min.
Xabi Alonso im Chelsea-Trikot @Maxppp

Der FC Chelsea ist Teil eines ungewöhnlichen Deals. Wie Tom Bogert berichtet, haben sich die Blues sehr früh die Dienste von Benji Flowers gesichert. Der 15-Jährgie wurde vom FC Dallas zunächst mit einem Vertrag für Homegrown Player ausgestattet.

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Gleichzeitig haben sich die Texaner schon mit Chelsea auf einen zukünftigen Deal geeinigt. Die Vorvereinbarung soll am 18. Geburtstag des Teenagers gültig werden. Dann sind dem Bericht des US-Sportjournalisten zufolge umgerechnet 2,6 Millionen Euro als Sockelablöse fällig. Über umfassende Bonuszahlungen können 6,2 Millionen Euro hinzukommen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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