Chelsea tütet ungewöhnlichen Teenager-Deal ein

Der FC Chelsea ist Teil eines ungewöhnlichen Deals. Wie Tom Bogert berichtet, haben sich die Blues sehr früh die Dienste von Benji Flowers gesichert. Der 15-Jährgie wurde vom FC Dallas zunächst mit einem Vertrag für Homegrown Player ausgestattet.

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Gleichzeitig haben sich die Texaner schon mit Chelsea auf einen zukünftigen Deal geeinigt. Die Vorvereinbarung soll am 18. Geburtstag des Teenagers gültig werden. Dann sind dem Bericht des US-Sportjournalisten zufolge umgerechnet 2,6 Millionen Euro als Sockelablöse fällig. Über umfassende Bonuszahlungen können 6,2 Millionen Euro hinzukommen.