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Bundesliga

BVB: Alle Infos zum Karetsas-Deal

von Julian Jasch - Quelle: Bild
Konstantinos Karetsas im BVB-Trikot @Maxppp

Es sickern weitere Details über den bevorstehenden Transfer von Konstantinos Karetsas (18) zu Borussia Dortmund durch. Die Weiterverkaufsklausel, die sich der KRC Genk sichern konnte, beläuft sich nach Informationen der ‚Bild‘ auf zehn Prozent. Als Ablöse sollen 30 Millionen Euro fix plus zwei Millionen an Boni fließen.

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Spielmacher Karetsas winkt an der Strobelallee eine Anstellung bis 2031, der leistungsbezogene Vertrag beinhaltet laut der ‚Bild‘ ein Grundgehalt von 3,5 Millionen Euro, das „durch regelmäßige Einsätze“ deutlich steigen kann. Für den heutigen Mittwoch wurde der Medizincheck anberaumt, die Fixmeldung dürfte kurz danach erfolgen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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