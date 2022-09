Hertha gibt Piatek erneut ab

Krzysztof Piatek ist zurück in Italien. Hertha BSC lässt seinen 27-jährigen Torjäger auf Leihbasis zum Serie A-Vertreter US Salernitana ziehen. Somit wird Piatek auch die laufende Spielzeit in Italien verbringen. Ausgehandelt wurde zudem Kaufoption über zehn Millionen Euro.

Unter der Anzeige geht's weiter

24 Millionen Euro Ablöse hatte die Hertha im Winter 2020 für Piateks Dienste gezahlt, wirklich funken wollte es zwischen dem Polen und der Alten Dame aber nie. Nach 58 Einsätzen und 13 Toren wurde der Knipser im Januar an den AC Florenz verliehen. Nun folgt das nächste Italien-Abenteuer beim neureichen Klub aus Salerno.

Herthas Sportchef Fredi Bobic erklärt: „Mit dem Transfer haben wir eine für alle Seiten zufriedenstellende Lösung gefunden. Wir bedanken uns bei Krzysztof für seinen Einsatz und wünschen ihm alles Gute.“