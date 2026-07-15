Der SC Freiburg lotet anscheinend eine Zusammenarbeit mit Mahamadou Sangaré (19) aus. Laut Mirko Di Natale interessiert sich der Bundesligist aus dem Breisgau genauso wie der OGC Nizza und der FC Nantes für den Mittelstürmer von Manchester City. Die Skyblues sollen einer Leihe samt Kaufoption offen gegenüberstehen.

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Sangaré war erst im vergangenen Jahr aus der Jugendabteilung von Paris St. Germain auf die Insel gewechselt. Seitdem erzielte er für Citys U21 zwölf Treffer in 25 Pflichtspielen. In Freiburg könnte der französische U19-Nationalspieler den nächsten Entwicklungsschritt machen.