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Barça-Star verlängert mit 500-Millionen-Klausel

von Martin Schmitz - Quelle: Mundo Deportivo
Marc Bernal protestiert vehement @Maxppp

Marc Bernal (19) steht beim FC Barcelona kurz vor der Verlängerung seines bis 2029 gültigen Vertrags. Wie die ‚Mundo Deportivo‘ berichtet, soll der bis 2031 befristete Kontrakt eine Ausstiegsklausel in Höhe von 500 Millionen Euro enthalten – genau wie bisher.

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Der Youngster, der in La Masia ausgebildet wurde, kam in allen sieben bisherigen Saisonspielen zum Einsatz. Dem 1,93 Meter großen Linksfuß wird eine große Zukunft bei den Katalanen prophezeit. Das soll durch den neuen Vertrag zum Ausdruck gebracht werden.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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