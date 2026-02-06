Bundesliga-Flirt Wilson vor Leihe

Angreifer Rory Wilson setzt seine Karriere nicht in Deutschland, sondern in Österreich fort. Fabrizio Romano vermeldet, dass sich Sturm Graz mit Aston Villa auf eine Leihe des 20-jährigen Mittelstürmers geeinigt hat. Bei den Villans geht der schottische Juniorennationalspieler derzeit in der U21 auf Torejagd.

Zuletzt war Wilson auch mit der TSG Hoffenheim in Verbindung gebracht worden. Die Kraichgauer wollten den Rechtsfuß im Winter mit einer anschließenden Kaufoption in Höhe von sieben Millionen Euro ausleihen, der Deal kam aber bekanntlich nicht zustande. Vor rund zwei Jahren war das Offensivtalent auch schon bei RB Leipzig gehandelt worden.