Bundesliga: Drei Kracher-Transfers auf der Zielgeraden

Nathaniel Brown (22) & Ismael Saibari (25)

Der FC Bayern will gleich doppelt zuschlagen. Bei DFB-Linksverteidiger Brown haben die Münchner schon grundsätzlich Einigung mit Eintracht Frankfurt erzielt. Offen ist laut der ‚Bild‘ noch, wie genau die 55 Millionen Euro teure Ablöse in Fixbetrag und Boni aufgeteilt wird.

Unter der Anzeige geht's weiter

Auch bei Saibari sind die Bayern schon weit. Nach FT-Infos hat der FCB ein Paket aus 45 Millionen Euro Sockelablöse und fünf Millionen Euro an möglichen Boni geschnürt. Die PSV Eindhoven fordert mindestens 50 Millionen Euro Basisablöse. Die Differenz ist nicht mehr groß, dementsprechend rückt ein Abschluss des Transfers immer näher. Ob sein WM-Tor gegen Brasilien (1:1) den Marokkaner nochmal teurer gemacht hat?

Klar ist: Mit beiden Spielern ist der Rekordmeister längst einig.

Afonso Moreira (21)

Auch Bayer Leverkusen ist bereit, in diesem Sommer tief in die Tasche zu greifen. Nach dem Coup mit Kennet Eichhorn (16/Hertha BSC) steht jetzt das nächste Juwel auf der Matte. Moreira soll 25 bis 30 Millionen Euro Ablöse kosten, Olympique Lyon holte ihn vor einem Jahr für lediglich zwei Millionen von Sporting Lissabon. Wie FT erfuhr, hat der flexible Offensivmann den Rheinländern schon sein Ja-Wort gegeben. Beide Klubs arbeiten nun an einer schnellen Lösung, um den Portugiesen zu transferieren.