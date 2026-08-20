FC Bayern: Kiala hat unterschrieben

Cassiano Kiala sieht seine Zukunft beim FC Bayern. Wie die ‚Bild‘ berichtet, hat das 17-jährige Innenverteidiger-Juwel einen neuen Vertrag bis 2030 beim deutschen Rekordmeister unterzeichnet. Sein bisheriger Kontrakt wäre 2027 ausgelaufen. Die offizielle Mitteilung steht zur Stunde noch aus.

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Update (14:34 Uhr): Der FC Bayern hat die Vertragsverlängerung mit Kiala jetzt auch offiziell verkündet.

✍️ 𝑳𝒂𝒏𝒈𝒇𝒓𝒊𝒔𝒕𝒊𝒈 𝒊𝒏 𝑴𝒖̈𝒏𝒄𝒉𝒆𝒏 🔴⚪️



Der FC Bayern hat mit Cassiano Kiala langfristig verlängert.



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Der gebürtige Berliner war 2024 aus der Jugend von Hertha BSC in den Bayern-Nachwuchs gewechselt. Im Alter von 16 Jahren feierte Kiala Ende Dezember gegen den 1. FC Heidenheim (4:0) sein Debüt bei den Profis. Nach einem im Februar erlittenen Syndesmosebandriss ist er inzwischen wieder fit. Auch einige Topklubs aus dem Ausland wie der FC Chelsea und Manchester City hatten Kiala laut der ‚Bild‘ auf dem Zettel, gehen nun aber leer aus.