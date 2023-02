PSG: Neymar bestätigt Kabinen-Streit

Neymar (31) hat den Kabinen-Streit bei Paris St. Germain bestätigt. Auf der Pressekonferenz vor dem heutigen Champions League-Duell mit dem FC Bayern (21 Uhr) glättete der brasilianische Superstar die Wogen: „Ja, es ist passiert. Wir hatten eine kleine Diskussion, waren uns nicht einig. Sowas passiert. Sowas passiert jeden Tag, aber ich liebe hier alle.“

Hintergrund: PSG-Berater Luís Campos kam beim 1:3 gegen die AS Monaco am vergangenen Samstag während der Halbzeit in die Kabine, um seinen Unmut über mangelnde Kampfbereitschaft kundzutun. Insbesondere Kapitän Marquinhos und Neymar legten sich daraufhin mit Campos an. Im Sommer visiert PSG mittlerweile eine Trennung von Neymar an.

